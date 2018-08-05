Следующая неделя в Украине, в отличие от Германии, где невиданная жара взвинтила цены на электричество, начнется с дождей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Карта: Украинский гидрометеорологический центр

В западных областях 6 августа дожди будут кратковременными, возможны грозы. Синоптики анонсируют также переменную облачность. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +29 градусов.

В Карпатах - также дожди, ночью столбик термометра опустится минимум до +10, днем поднимется максимум до +20 градусов.

И в Моршине, и в Трускавце ожидаются кратковременные дожди. Температура днем будет составлять от +23 до +26 градусов, ночью - от +14 до +16 градусов.

В северной части страны также синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и переменную облачность. Однако холодно не будет: днем воздух будет прогреваться максимум до +30 градусов, ночью охлаждаться минимум до +14 градусов.

Жителям центральных и восточных регионов также стоит готовиться к дождям с грозами, правда, кратковременным. Столбик термометра ночью опустится до +15 - +21 градусов, а днем поднимется до +25 - +31 градусов.

На юге страны - дожди с грозами, температура днем будет подниматься до +34 градусов, ночью опускаться до +17 градусов.

В Крыму также ожидаются кратковременные осадки. Ночью синоптики прогнозируют +19 - +24 градусов, днем - +29 - +34.

Напомним, синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.

Также ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.