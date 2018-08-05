За минувшие сутки субботы, 4 августа на Донбассе сепаратисты нарушили режим прекращения огня 33 раза. В ходе столкновений погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

"Противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытно, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял позиции ВСУ у Широкино из 82-мм минометов.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

"Страна" разбиралась, почему из армии массово увольняются военные. Основной причиной увольнений глава Степан Полторак считает низкое денежное обеспечение военнослужащих.

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