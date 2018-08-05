Публикация "Страны" о том, что президент Украины Петр Порошенко после Крестного хода не появляется на рабочем месте, вызвала сильный резонанс в социальных сетях.  

Напомним, что, по данным наших источников на Банковой, в ходу три версии куда уехал в отпуск президент.

По одной из них он отправился в свои владения в Испании.

По другой - катается по Средиземному морю на яхте. К слову, что у берегов Сардинии была замечена лодка его друга миллионера Юрия Косюка. 

По третьей версии, он все-таки решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

"Зник наш пестун. Закотилось сонечко за зелений гай. А в тому да гаю да ніхто-о-о не бував... Я за майбутнє України тепер хвилююся. Что же случилось? Забыл рассказать про отпуск", - пишет юрист Елена Лукаш.

"Самоустранился. Потерялся. Замкнулся. Украл Путин. Многодневный период непрерывного пьянства. Пограничное расстройство личности после крестного хода. Ваша версия. P.S. А если серьезно - президентская власть характеризуется непрерывностью ее исполнения. И избиратель должен знать где непрерывно трудится его ошибка", пишет Елена.

Гендиректор телекомпании 1+1 Александр Ткаченко также задается актуальным вопросом: 

"Ніхто, випадково, не знає, де вже тиждень знаходиться президент України? Ваші варіанти"

Журналист и блогер Александр Дубинский недоумевает по поводу удивления, которое царит в социальных сетях после исчезновения Порошенко. 

"Честно говоря, удивлён этим вопросительным состоянием ФБ - "а где пропал Порошенко?" Вы же буквально через 9 месяцев собираетесь начать новую жизнь, без него. Так привыкайте", - пишет Дубинский. 

Некоторым ситуация с исчезновением президента напомнила времена Бориса Ельцина, который по причине злоупотребления спиртными напитками также часто куда-то пропадал. И его помощникам приходилось изворачиваться, чтоб как-то объяснить озабоченной общественности где Борис Николаевич и чем он занимается.

"Люди, знающие современную политическую историю постсоветского пространства, легко ответят на вопрос: куда пропал наш президент. Естественно, он "работает с документами, а рукопожатие у него крепкое", пишет по этому поводу журналист Надежда Сасс. 


 
Ранее "Страна" сообщала, что в Администрации президента информацию об отдыхе главы государства засекретили, но по нашей информации свой летний отпуск Порошенко планировал демонстративно провести в Украине, чтоб не попадать в новый скандал вроде мальдивского.

Однако, как видим, судя по всему, он не удержался от соблазна отправиться отдыхать за границу.

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