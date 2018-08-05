Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился эмоциями после новостей о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает "Советский спорт".

В своем Instagram чемпион мира 1986 года выразил слова поддержки венесуэльскому лидеру.

"Покушение на Мадуро - это покушение на народ. Венесуэла не сдается. Желаю тебе сил, дорогой друг!", - написал председатель правления брестского "Динамо".

Напомним, 5 августа стало известно, что Мадуро пытались убить с помощью дронов со взрывчаткой.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты".

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4", - говорится в сообщении. - Однако беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени".

Расследование дела о попытке покушения на президента Венесуэлы уже началось, его будут вести три прокурора, объявил генпрокурор республики Тарек Сааб. Ранее сам Мадуро заявил, что задержаны несколько человек, которых он назвал организаторами покушения.