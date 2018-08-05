Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который в июле продлил контракт до 2020 года, не отрицает, что Александр Шовковский может стать его ассистентом.

Об этом сообщает "Команда №1".

На вопрос, займет ли бывший вратарь ФК "Динамо" и украинской сборной место ассистента главного тренера, Андрей Шевченко, улыбнувшись, отметил: "Скоро вы все узнаете".

Отметим, что в случае, если Шовковский войдет в тренерский состав, это будет первый его опыт на данном поприще. До этого он был вратарем киевского "Динамо", также 92 матча он отыграл за национальную сборную. Карьеру игрока он завершил в позапрошлом году.

Напомним, легенда украинского футбола Олег Лужный 5 августа отметил полувековой юбилей.

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