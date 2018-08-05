Форвард чемпионов Украины, донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук может продолжить карьеру в испанской Сегунде. Хихонский Спортинг, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры в Сегунду, начал переговоры с дончанами о переходе нападающего Густаво Бланко Лещука. Об этом сообщает Sport.

Спортивный директор испанского клуба ищет усиление в линию атаки и рассматривает кандидатуру аргентинца.

Между тем, 26-летним нападающим интересуются и другие испанские команды, а также клубы из Бразилии и Боснии.

Ранее "Страна" информировала, что киевское "Динамо" минимально победило Шахтер в чемпионате Украины. Киевляне забили гол в результате грубой ошибки Андрея Пятова.

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