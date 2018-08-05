В минувшую пятницу, 3 августа, состоялось координационное совещание столичных силовиков под руководством прокурора Киева Романа Говды. Как сообщает источник "Страны" в столичной полиции, одной из болезненных тем в криминогенной сфере столицы Говда назвал распространение наркотиков и потребовал от полиции безотлагательно принять действенные меры.

И в тот же день, сразу после совещания с прокурорами, главный полицейский Киева Андрей Крищенко дал команду разослать телетайпом (это безнадежно устаревшее средство передачи информации все еще активно используют в полиции) срочную телеграмму, чтобы во всех районах Киева на территории оперативного обслуживания были проведены рейды по поиску мест распространения наркотиков и особое внимание, чтобы уделили обьявлениям, которые якобы размещают наркоторговцы.

Фото: Страна

Теперь еженедельно всем полицейским столицы придется отчитываться перед Главком столичной полиции сколько обьявлений наркоторговцев было ликвидировано за неделю.

Как это повлияет на реальный наркотрафик в Киеве - большой вопрос. Действительно, как уже писала "Страна", надписи на стенах домов и заборах является одним из распространенных способов передачи информации о наркотиках. Но, можно не сомневаться, что как только их закрасят, тут же появятся новые.