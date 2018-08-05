В Швеции за пьяное управление судном задержали российского капитана. Отметим, что зачастую управление суднами в нетрезвом виде имеет серьезные последствия: в июне катамаран столкнулся с баржей на Волге (Россия), в результате погибло 11 человек, а капитан катамарана, как выяснилось, был пьян.

Что касается нетрезвого российского капитана в Швеции, он посадил на мель сухогруз BBC Lagos, пишет ТАСС.

Судно перевозило пшеницу из Литвы в Испанию. На мель оно село 3 августа неподалеку от шведского города Хельсингборг.

У капитана был обнаружен паспорт гражданина РФ, и по данным шведской полиции, экспертиза показала содержание алкоголя в его крови 2,5 промилле.

Это существенный показатель, за который обвиняемый может получить реальный срок. Слушания по делу начнутся на следующей неделе, с 7 августа.

Напомним, ранее мы писали, что в России обвинили украинских моряков в убийстве 46 дельфинов и двух акул.

Также "Страна" выяснила обстоятельства загадочной смерти украинских моряков близ берегов Африки.