В Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в не отведенном для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа в 01.30 на пр. Слободского.

Отмечается, что во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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