В Житомирской области корова провалилась в закопанную цистерну старой автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Вчера, 4 августа, в 7:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Белокоровичи Олевского района корова упала в провал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, скот выпасался на окраине села. Пастух, увидев, что одно из животных исчезло, начал искать его. Когда услышал громкое мычание, заметил, что оно звучит из провала, похожего на люк. Поняв, что сам он животному не поможет, вызвал на помощь спасателей.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что корова находится на дне цистерны, а не застряла в проеме. Спасатели выяснили, что это старая закопанная цистерна, которая осталась после закрытия бывшей автозаправки. Они откопали цистерну по всей длине, после чего бензорезом разрезали и сняли ее верхнюю часть.

"Бойцы ГСЧС обвязали пожарными рукавами корову и подняли ее краном из пропасти. Существенных телесных повреждений животное не получило и может самостоятельно передвигаться", - отметили в пресс-службе.

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