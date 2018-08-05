В Швейцарии, где в прошлом августе в авиакатастрофе разбился весь экипаж легкомоторного самолета Piper Warrior II HB PTL, новая авиакатастрофа. Здесь в результате крушения немецкого бомбардировщика времен Второй мировой войны погибло не менее 20 человек.

В Альпах разбился самолет "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO). Об этом со ссылкой на ATS сообщает "Интерфакс".

Среди погибших - трое членов экипажа, а также семнадцать пассажиров.

Этот бомбардировщик - коллекционная модель, построенная еще в 1939 году. Он принадлежал связанной с ВВС Швейцарии компании JU-Air. На балансе у нее несколько "Юнкерсов" того же года выпуска, что и разбившаяся машина. Самолеты используются в туристических целях, пилоты, которые управляют ими, как правило, являются военными летчиками в отставке.

Ранее сообщалось, что два швейцарских истребителя F-5E разбились во время тренировочного полета.

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