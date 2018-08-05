В Хмельницкой области обнаружен контейнер с радиоактивным веществом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию.

"По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 года на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11", - говорится в сообщении.

Как отмечается, внутри контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена ​​из обедненного урана.

Фото: snrc.gov.ua

В инспекции отметили, что мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв/ч на поверхности и 0.70 мкЗв/ч на расстоянии 1 м.

К примеру, естественный радиационный фон на земной поверхности составляет в среднем 0,1-0,2 мкЗв/ч.

После проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" с последующей перевозкой в ​​ПЗРО ГКО "Киевский ОСМК" ДК УкрДО "Радон".

Как отметили в Госинспекции, радиоактивное загрязнение окружающей среды не выявлено.

Ранее сообщалось, что в июне СБУ задержала продавцов радиоактивного Радия-226 из Европы.