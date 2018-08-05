Президент США Дональд Трамп признал, что иностранные государства вмешиваются во внутренние дела США, назвав среди них Россию, Китай и Северную Корею.

Об этом Трамп заявил перед своими сторонниками в штате Огайо, передает телеканал NBC.

"Это большое количество людей. Мы должны остановить их. Мы должны остановить всех, кто вмешивается, и остановить каждого, кто нападает на нас ... Их много. Это и Россия, и Китай. Мы ладим с Северной Кореей, но они, наверное, тоже", - заявил Трамп.

Отмечается, что заявление президента США идет вразрез с предыдущей риторикой.

Ранее Трамп отрицал иностранное вмешательство - даже после того, как несколько его советников предупредили о существенной угрозе. Президент США называл идею внешнего вмешательства "российский выдумкой".

Трамп, который находится под следствием из-за возможного сговора с Россией, заявил, что "вмешательство сейчас будет очень большим", потому что США "возвращают свое богатство".

Ранее "Страна" информировала, что Украина потратит на выборы президента и парламента существенно больше, чем в 2014 году.