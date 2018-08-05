Украинский форвард Артем Милевский впервые прокомментировал уход из брестского "Динамо".

Как сообщает 24 канал, клуб разорвал с ним соглашение посреди сезона, и сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

По словам спортсмена, причину разрыва с Брестом знают все игроки футбольного клуба "Динамо".

"Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что тренер Шпилевский с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то", - отметил Милевский.

Больше всего Артем разочарован тем, как клуб с ним распрощался. По его словам, со стороны руководства не было даже слов благодарности за проведенное время.

"Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты проделал. Пришел в команду, когда "Динамо" шло двенадцатым, и в итоге заняло четвертое место, выиграло Суперкубок и Кубок у БАТЭ. Ну, элементарное человеческое уважение должно ведь быть. А так туда-сюда - до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар", - жалуется украинский футболист.

Ранее "Страна" информировала, что Алексанр Алиев признал, что они с Милевским загубили свои футбольные карьеры из-за "гулянок и дискотек".