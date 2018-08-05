Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев продолжит карьеру на любительском уровне. Об этом пишет Footboom.

Так, любительский клуб "Мелиоратор" из города Буча Киевской области станет следующим клубом Александра Алиева.

"Мелиоратор" сейчас выступает в чемпионате области. И дела у клуба, прямо скажем, не совсем хороши. Команда пока занимает 11 строчку в турнирной таблице по итогам первого круга.

Сообщается, что уже сегодня, 5 августа Александра Алиева представят в качестве игрока бучанского клуба. Кроме этого, Александр может дебютировать в составе своей новой команды в матче против ДГ "Шевченковское" из Денисовки.

Ранее мы рассказывали, что украинец Александр Алиев может перейти в израильский клуб.