Нападения на прохожих в Киеве случаются нередко. Так, например, в конце июля в столице задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего.

А вчера около полуночи правоохранители получили информацию о том, что в Подольском районе неизвестный нападает на прохожих с саблей, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

На место выехали полицейские, которые выяснили, что между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе перепалки один из конфликтующих саблей ранил оппонента.

Потерпевший получил ранения головы, с которыми его забрали в больницу. Там ему оказали необходимую помощь.

Что касается обвиняемого, им оказался 49-летний житель района. Его задержали полицейские. Расследование ведется по факту хулиганства, правонарушителю грозит до семи лет в тюрьме.

Напомним, в Святошинском районе Киева неизвестные жестоко расправились с парнем, чтобы завладеть его сумкой, в которой были 100 гривен.

Также мы писали, что в Киеве прохожие задержали двух злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на жителя столицы.