Румынская полиция расследует появление антисемитских надписей на доме лауреата Нобелевской премии Эли Визеля на северо-западе Румынии.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Расследование начали после того, как кто-то оставил оскорбительные комментарии ярко-розовой краской на маленьком домике Визеля, который является историческим памятником, в городе Сигет. В одном из комментариев говорится, что Визель был "в аду с Гитлером".

Румынская группа по мониторингу и борьбе с антисемитизмом назвала это актом вандализма против "памяти Эли Визеля, памяти жертв Холокоста и тех, кто пережил Холокост".

Национальный институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля призвал провести тщательное расследование. Президент и правительство взяли на себя обязательства бороться с антисемитизмом и отрицанием Холокоста в Румынии, где некоторые граждане отрицают или преуменьшают роль страны в Холокосте.

Вместе с 14 тысячами евреев Визель и его семья были депортированы в мае 1944 года в Освенцим. Его мать и младшая сестра погибли там, Визель и его две старшие сестры выжили.

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