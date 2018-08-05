Полиция задержала грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в поселке Донец Балаклейского района.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, своими действиями грабители нанесли ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

Задержание произошло в Одесской области. Причастными к преступлению оказались 35-летний житель поселка Донец и 30-летний гражданин Грузии. Оба задержанных уже признали свою вину.

Фото: hk.npu.gov.ua

На данный момент им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Поиски третьего соучастника преступления пока еще продолжаются полицией.

Ранее "Страна" рассказывала, что полиция опубликовала фото бандитов, которых ищут после ограбления ювелирного магазина в Херсоне.