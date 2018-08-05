Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения, которая еще недавно хвасталась своим кольцом с уникальным сапфиром, является активным пользователем Instagram.

В социальной сети у нее есть официальный аккаунт, подписчиками которого являются 300 тысяч человек. Недавно один из ее постов вызвал недовольство королевской семьи, пишет Vouge.

На фотографии - принц Эндрю в парадной форме в Букингемском дворце.

"Замечательный и торжественный день, праздник дня рождения Ее Величества, и первое выступление @hrhthedukeofyork в качестве полковника гренадерских гвардейцев", - подписала снимок Евгения.

Однако, как оказалось, коридор, на фоне которого позирует Эндрю, оказался секретным для общественности местом дворца.

Снимок принцесса не удалила.

"Трудно ориентироваться в подобных ситуациях, поскольку здесь не было прецедента и протокола", - прокомментировала ситуацию Евгения.

Фото: Instagram princesseugenie

Напомним, королевская семья отсудила 100 тысяч у журнала за публикацию обнаженной Миддлтон.

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