Корпус стражей иранской революции подтвердил сообщения западных СМИ о проведении в Персидском заливе масштабных военно-морских учений. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на иранские СМИ.

"Целью учений было обеспечение безопасности международного морского пути", - цитируют иранские СМИ заявление официального представителя Корпуса Рамезана Шарифа.

Он добавил, что необходимость повышения обороноспособности Ирана в районе залива вызвано угрозами со стороны противников.

Ранее западные СМИ со ссылками на собственные источники сообщали, что в военно-морских маневрах Ирана приняли участие до 100 судов различного типа и назначения.

Ранее сообщалось, что в Грузии начались учения НАТО с участием Украины.

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