Полиция задержала отца-педофила, который насиловал родную дочь больную ДЦП
Ночью 4 августа мужчина 1978 года рождения изнасиловал 15-летнюю девочку с диагнозом ДЦП.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его информации, в полицию обратился брат потерпевшей. Вячеслав Аброськин также сообщил о том, что злоумышленника задержали, в ходе осмотра доказательства изъяты.
По мнению Вячеслава Аброськина, этот случай подтверждает необходимость создания реестра половых преступников и усиления наказания за половые преступления против детей.
Facebook: Вячеслав Аброськин
Ранее Аброськин рассказал о массовом задержании криминальных авторитетов в Кировоградской области.
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