Ночью 4 августа мужчина 1978 года рождения изнасиловал 15-летнюю девочку с диагнозом ДЦП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его информации, в полицию обратился брат потерпевшей. Вячеслав Аброськин также сообщил о том, что злоумышленника задержали, в ходе осмотра доказательства изъяты.

По мнению Вячеслава Аброськина, этот случай подтверждает необходимость создания реестра половых преступников и усиления наказания за половые преступления против детей.

Facebook: Вячеслав Аброськин

Ранее Аброськин рассказал о массовом задержании криминальных авторитетов в Кировоградской области.

Также мы сообщали о том, что в полиции предложили обнародовать имена всех украинских педофилов