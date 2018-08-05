В течение первого полугодия текущего года военными зафиксировано более 18 тыс. нарушений порядка использования воздушного пространства Украины.

Об этом сегодня, 5 августа, в День ВВС Украины, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, передает пресс-служба Министерства обороны.

"В течение первого полугодия 2018 дежурными силами осуществлено сопровождение более 228 000 воздушных целей, выявлено более 18 000 нарушений порядка использования воздушного пространства Украины, шесть из которых классифицированы как нарушение требований порядка пересечения государственной границы Украины", - сказал Дроздов.

По его словам, дважды дежурные силы приводились в боевую готовность №1 к действиям по реальным воздушным целям.

Ранее "Страна" информировала, что в середине июня истребители ВВС Венгрии подняли по тревоге из-за украинского самолета - нарушителя.