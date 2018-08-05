Невероятно жаркая погода в Германии, которая взвинтила цены на электричество, стала, кроме того, ударом для экономики страны.

Министерство сельского хозяйства Германии сообщает, что в случае, если жаркая и сухая погода, которая установилась в стране, в ближайшее время не изменится, то общий ущерб экономике составит 1,4 миллиарда евро, пишет "Синьхуа".

В 2018 году лето в Германии побило температурные рекорды: июль был признан самым жарким месяцем с 1881 года. В некоторых районах градусники показывают более 35 градусов. В результате такой жары и сильной засухи в реках снизился уровень воды, в лесах возникают пожары.

Синоптики похолодания не прогнозируют, так что эксперты анонсируют неутешительные последствия. По информации Министерства сельского хозяйства Германии, такие погодные условия приведут к сокращению урожая на 7-8 млн тонн зерна.

Также засуха влияет на пропускную способность основных фарватеров в Германии. Затронуто также судоходство на реках Рейн, Эльба и Одер. Каналы и реки просто обмелели.

Ранее мы писали, что Европа готовит прохладный прием горячему удару 50-градусной жары в ближайшие выходные

Также сообщалось, что синоптик показала, какая температура воды в летних морях от Норвегии до Турции.