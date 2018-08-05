В Украине временно запретили анестетик "Артифрин Здоровье Форте" раствор для инъекций по 1,7 мл в капсулах № 10 и № 50 в блистерах серии 0010218 из-за летального случая в столичной стоматологии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Фото: diklz.gov.ua

Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.

Артифрин-Здоровье Форте относится к группе местных анестетиков, применяемых в стоматологии, для проведения хирургических операций в челюстно-лицевой области. Данный препарат обеспечивает надежный анестезирующий эффект, быстрое заживление раны после удаления зуба и гарантирует безопасность проведения стоматологических манипуляций

Как сообщалось, 2 августа в центре Киева на приеме у стоматолога умерла женщина.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине запретили серию популярного лекарства от отравлений и для вывода токсинов.