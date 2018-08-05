В воскресенье, 5 августа, Международный аэропорт "Львов", откуда недавно запустили прямой рейс в Батуми, сообщил на своей странице в Facebook о задержке двух самолетов.

Речь о рейсах авиакомпании Azur Air.

Так, рейс UTN3216 Анталия - Львов, вылетит не в 10.35, как было запланировано, а в 17.30. А рейс UTN3215 Львов - Анталия, стартует не в 14.45, а в 20.30.

Также в аэропорту добавляют, что причина, по которой самолеты задерживаются, авиакомпания не уточняет.

Facebook: Міжнародний аеропорт "Львів"

Напомним, 5 июля 2018 года в Анталии застряли 250 украинских пассажиров.

А в ночь на 12 июля из Турции в Украину прилетели 524 туриста, застрявших в аэропорту Анталии