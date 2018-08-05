Неизвестные совершили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, когда он выступал перед гвардейцами на параде в Каракасе. Об этом пишет Telesur.

Речь главы государства в честь празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии транслировалась в прямом эфире. В определенный момент Мадуро запнулся и посмотрел вверх. После этого военные начали разбегаться, а в трансляции пропал звук. Президента сразу же эвакуировали.

Как выяснилось позже, в небе взорвались несколько беспилотников. В результате инцидента ранения получили не менее семи военных. На данный момент о состоянии их здоровья ничего не известно.

Видео: Grupo Valora

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что Мадуро не получил ранений и уже вернулся к работе.

По его словам, этот инцидент был попыткой покушения на главу государства и предположил, что его организатором может быть правая оппозиция, которая "проиграла выборы и теперь вновь потерпела неудачу".

Позже ответственность за покушение на президента Филиппин взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты".

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4", - говорится в сообщении "Фланелевых". Однако беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", - утверждают террористы.