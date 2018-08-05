Около полуночи в воскресенье, 5 августа, в Днепре напротив гостиницы "Днепропетровск" случилось водное ДТП. Водитель катера "Аура" в нетрезвом состоянии врезался в ресторан "Горец", передает Информатор.

Прибывшие на место происшествия патрульные увидели капитана катера, а при общении с ним обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, недавно под Днепром один человек погиб и 5 пострадали в столкновении двух автомобилей.

Также "Страна" информировала, что уже на следующей неделе в Киев по Днепру отправится баржа с арбузами.