В Кировоградской области состоялась сходка местных "криминальных авторитетов". Закончилась она массовым задержанием участников мероприятия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, "встреча на природе" была посвящена назначению "смотрящего" за Светловодском. Однако правоохранительные органы воплощению "утвержденного сценария" в жизнь помешали. В результате более 30 человек были задержаны.

"Ну что же, это "издержки должности". Привыкайте", - резюмировал Вячеслав Аброськин.

Facebook: Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Напомним, в Сумской области правоохранители задержали двух криминальных авторитетов.

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