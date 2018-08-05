Активист из Крыма Александр Костенко, которого 3 августа выпустили из колонии в России, где он отбывал срок по обвинению в нападении на беркутовца, в Украине уже после Майдана обвинялся в терроризме, работе на российские спецслужбы и незаконном хранении оружия.

Об этом рассказал известный блогер Анатолий Шарий.

Он вспоминает известные события мая 2014 года, когда по словам нардепа Арьева в доме, где находится его приемная, были обезврежены "российские диверсанты" с целым арсеналом оружия. Как выяснилось позже, ими оказался Костенко и еще один крымчанин Станислав Краснов, которые числились помощниками нардепа от "Свободы" Эдуарда Леонова.

Тогда об этом случае широко сообщали украинские СМИ.

"Они имели поддельные документы сотрудников МВД и "обосновались" над приемной Арьева, где и были задержаны", - говорится в одном из сюжетов.

Также задержанных обвиняли в том, что они "втирались в доверие к активистам Майдана и передавали информацию кураторам в российских спецслужбах".

Однако позже оба потерялись из поля зрения правоохранительных органов.

Станислав Краснов, однако, позже всплыл в Гражданском корпусе "Азова" и был задержан СБУ по обвинению в подготовке терактов по заданию российских спецслужб (сам он это отрицает). Это была громкая история, о которой "Страна" неоднократно писала. В ней также фигурирует Костенко.

Последний в 2014 году покинул территорию Украины и вскоре оказался в Крыму.

Шарий приводит фото российского паспорта, который якобы получил Костенко уже на полуострове в конце января 2015 года. А уже в начале февраля он был задержан по обвинению в нападении на крымского "беркутовца" во время событии на Майдане в начале 2014 года.

При этом Шарий приводит скан-копии допроса Костенко, в котором тот заявляет, что сотрудничал с российскими спецслужбами еще со времен Майдана. Блогер, впрочем, не исключает, что заявлял он это с целью облегчить свою участь.

Напомним, что 4 августа Александр Костенко прибыл в посольство Украины в Москве. А уже в понедельник его ожидают в Киеве.

Впрочем, Анатолий Шарий сомневается, что имея такой букет обвинений со стороны украинских силовиков ему будет безопасно возвращаться в нашу страну.

Видео: YouTube

Видео: YouTube

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что омбудсмен Денисова показала, какое жилье в Киеве предоставят освободившемуся из колонии Костенко.