Баржа с херсонскими арбузами, которую ранее планировали отправить в начале августа, покинет город Голая Пристань 8 августа.

Сколько тонн загрузят в баржу в этом году, пока что неизвестно. Об этом, ссылаясь на информацию Голопристанского городского головы Александра Бабича, сообщает "Укринформ".

Отметим, что данная баржа будет первой в этом году и второй за последние пятнадцать лет. В прошлом году такое логистическое решение анонсировали как эффективное и способное снизить цену на ягоду. Однако выяснилось, что баржа лишь повысила стоимость и без того дорогих арбузов.

Что касается этого года, изначально отправка херсонских арбузов в столицу была запланирована на конец июля, позже из-за дождей она была пересена на 5 августа. Сообщалось, что отправленные 5 августа арбузы поступят в продажу после 10 числа. Соответственно, учитывая очередной перенос, стоит добавить к данному сроку еще около трех дней.

Напомним, в Одессе разборки водителей и продавцов арбузов закончились стрельбой.

Также мы писали о том, как в прошлом году под Киевом пришвартовалась легендарная "баржа Гройсмана" с херсонскими арбузами.