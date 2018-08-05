Выступления против Дональда Трампа, которые, к слову, проходят не только в США, но и, например, в Лондоне, не всегда заканчиваются мирно.

Полиция штата Орегон была вынуждена применить светошумовые гранаты, чтобы разнять сторонников и противников президента США, пишет The Oregonian.

Так, 4 августа в Портленде проходила акция, организованная сторонниками Трампа, группой Patriot Prayer. Мероприятия привлекло внимание идейных оппонентов активистов.

В итоге в одной точке собралось большое количество как сторонников, так и противников президента США. Между ними завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в более серьезный конфликт. Люди швыряли друг в друга камни и бутылки.

Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы остановить потасовку, так как устному требованию стражей порядка митингующие не подчинились. СМИ сообщают о четырех задержанных.

Напомним, в Калифорнии сторонники и противники Трампа пошли "стенка на стенку".

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