С начала августа на водоемах Украины погибло уже более 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, увеличение числа погибших на воде спасатели связывают с установившейся в стране жаркой погодой, из-за которой отдых у водоемов выбирает все большее количество людей.

Кроме того, во многих случаях причиной гибели отдыхающих становилось несоблюдение элементарных правил безопасности.

Всего же с начала года в украинских водоемах погибли 774 человека, в том числе 79 детей. Спасены за тот же период 577 человек, из которых 105 - дети.

В связи с возросшим количеством случаев гибели на воде спасатели напоминают о правилах поведения во время отдыха у водоемов: купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко и не плавать в одиночестве, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не плавать более 20 минут и не подплывать к лодкам, катерам и суднам.

Кроме того, спасатели напоминают о том, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды и позволять им самостоятельно посещать водоемы.

Ранее "Страна" информировала, что синоптики прогнозируют дожди с грозами на выходных в северной Украине.