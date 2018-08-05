После того как в Великобритании в 32 года умер самый старый кот в мире, эта страна продолжает удивлять новостями о домашних питомцах.

В частности, недавно один из котов спас свою хозяйку от смерти, за что был удостоен премии "Cat of the Year" ("Кот года"). Правда, вручать ее пришлось посмертно - восьмилетний Тео не дожил несколько дней до церемонии, пишет Sky News.

История случилась в городе Реддитч. Шарлотта Диксон, хозяйка кота Тео, ночью почувствовала себя плохо. Она решила не обращаться да помощью, а поспать. Ее питомец, однако, помешал ей это сделать. Он мяукал и трогал хозяйку лапками, пока та не обратила на него внимание и не проснулась.

Не уснув, Шарлотта решила позвонить маме, которой она рассказала о плохом самочувствии. Женщина вызвала для дочери скорую и, как оказалось, не зря. Оказалось, что у Диксон тромб и, если бы она легла спать, то могла бы не проснуться.

Шарлотта провела около недели в больнице. Сейчас с ней все хорошо. Тео за геройский поступок был удостоен премии "Кот года" в категории, посвященной котам-спасателям.

Напомним, в киевском супермаркете кот пробрался в витрину и на глазах у покупателей поедал колбасу. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

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