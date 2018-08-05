Европейские страны в эти выходные продолжают переживать аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Как сообщает BBC, в некоторых районах Португалии температура достигла 46 градусов по Цельсию - это близко к национальному рекорду в 47,7 градуса.

Так, в регионе Алгарви бушуют лесные пожары, в связи с ними власти выпустили предупреждение. С огнем борются около 700 пожарных и авиация. Пожар в регионе возник в пятницу и охватил более 1 000 га леса. Жителей одного села эвакуировали.

В Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным.

В южном городе Кордоба температура достигла 44 градусов по Цельсию. На юге Испании, у Нервы, а также у Мадрида вспыхнули лесные пожары. Кроме того, о пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре ядерных реактора, чтобы избежать чрезмерного нагрева воды в реках, из которых берется вода для их охлаждения, а потом туда возвращается.

В Нидерландах из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.

Очень высокие температуры вызваны притоком горячего воздуха из Африки, который также принес пыль из пустыни Сахара.

Ранее "Страна" сообщала, что причиной самого крупного в истории пожара в Калифорнии стало спустившее колесо.