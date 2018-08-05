Сегодня, 5 августа Олег Лужный, легенда украинского футбола, а ныне - ассистент главного тренера ФК "Динамо" отмечает свой 50-й день рождения.

С юбилеем его поздравил президент клуба Игорь Суркис. Обращение опубликовано на официальном динамовском сайте.

В поздравлении Игорь Суркис перечисляет все заслуги спортсмена. В частности, речь идет о том, что уже около 30 лет Олег Лужный находится в составе ФК "Динамо".

По словам президента клуба, спортсмен сыграл важную роль в историческом развитии команды, застав сразу несколько важных для нее эпох.

"От легендарной команды Лобановского восьмидесятых годов до команды нового поколения, возрожденной великим тренером во второй половине девяностых. Вы были среди тех динамовцев, которые доказали свой класс в Европе, выступая за одну из сильнейших команд Англии", - сказано в поздравлении.

Игорь Суркис также отметил мастерство Лужного как тренера, который может передать футболистам не только опыт, но и правильное отношение к клубу.

Напомним, Динамо минимально победило Шахтер в чемпионате Украины.

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