"Это будет интересно". Бывший посол США в Москве прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ
Назначение актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям может оказаться любопытным развитием событий.
Такое мнение высказал в субботу в своем Twitter бывший посол США в Москве Майкл Макфол.
"Теперь Сигал стал российским гражданином? Это будет "интересно": Россия назначила Стивена Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой", - написал Макфол на английском языке.
Также бывший дипломат прокомментировал эту новость одним словом "безнадежно", но не уточнил, что имел в виду.
В сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей".
Его задача - "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".
Напомним, в начале года Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса из массовки.