Назначение актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям может оказаться любопытным развитием событий.

Такое мнение высказал в субботу в своем Twitter бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

"Теперь Сигал стал российским гражданином? Это будет "интересно": Россия назначила Стивена Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой", - написал Макфол на английском языке.

Также бывший дипломат прокомментировал эту новость одним словом "безнадежно", но не уточнил, что имел в виду.

В сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей".

Его задача - "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".

Напомним, в начале года Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса из массовки.