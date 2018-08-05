Украинка Екатерина Бондаренко успешно преодолела первый круг отборочного барьера на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале (Канада) с призовым фондом $2,82 млн.

В полуфинале квалификации Бондаренко, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, за 2 часа переиграла американку Ирину Фалькони (№151) - 6:3, 3:6, 6:3, сообщает Укринформ.

Путевку в основную сетку Coupe Rogers Бондаренко разыграет с 27-м номером мировой классификации испанкой Карлой Суарес Наварро, которая в свою очередь победила Анастасию Родионову из Австралии - 6:3, 6:2.

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