Украинская певица Руслана Лыжичко, в 2004 году победившая на "Евровидении", снова похвасталась стройной фигурой и модными нарядами.

В своем Instagram она выложила восемь фотографий в купальнике. К своим подписчикам Руслана обратилась с призывом не пропустить лето, ведь оно прекрасно.

Фотосессия проходила рядом с большим бассейном. На снимках певица в голубом купальнике с орнаментом, шляпе и солнцезащитных очках.

Отметим также, что 45-летняя Руслана открыто демонстрирует свою спортивную фигуру. В комментариях к посту пользователь cuprum_s_o4 пишет: "Кажется, Руслана открыла секрет вечной молодости".

Фото: Instagram ruslana.lyzhychko

Фото: Instagram ruslana.lyzhychko

Фото: Instagram ruslana.lyzhychko

Фото: Instagram ruslana.lyzhychko

Фото: Instagram ruslana.lyzhychko

Напомним, ранее певица Руслана похвасталась вышиванкой от любимого дизайнера Марины Порошенко.

Также мы писали, что певица Руслана в купальнике облилась водой и натерлась снегом на крыше дома.