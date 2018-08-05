В Грузии часть населения никогда не слышала об интернете. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Грузии опроса, опубликованные Национальным демократическим институтом США (NDI), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам опроса, ежедневно используют интернет 54% опрошенных, 10% заявили, что используют интернет хотя бы раз в неделю, а 1% - раз в месяц.

По информации NDI, 5% опрошенных заявили, что используют интернет реже, чем раз в месяц, а 28%, что никогда не пользуются интернетом.

Между тем, 1% опрошенных заявляют, что не знают, что такое интернет.

Опрос проводился в период с 23 июня по 8 июля 2018 года. Всего было опрошено 2409 человек. Погрешность, как считают в NDI, может составлять около 1,9%.

Как ранее сообщала "Страна", согласно опросу, украинцы находят друзей через интернет так же редко, как и в библиотеках.

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