В Иране четвертый день продолжаются массовые протесты в ходе которых уже погиб один человек и еще около 20 были задержаны.

Как сообщает "Радио Свобода", вчера, 4 августа мужчина погиб в городе Карае, в северной части страны.

Иранские СМИ уточняют, что неизвестный выстрелил из автомобиля в одного из протестующих, в результате чего мужчина скончался на месте.

Кроме этого, около двух десятков участников акций по всей стране были арестованы силами безопасности.

Последние дни в Иране сотни людей протестуют в нескольких городах страны (Тегеране, Карае, Мешхеди, Исфахане, Ширазе) на фоне экономических проблем. Иранцы, помимо прочего, возмущены ростом инфляции и падением курса национальной валюты. Протесты вызваны также опасениями иранцев возобновления санкций США в отношении Тегерана.

Ранее "Страна" информировала, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана.