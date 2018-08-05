Вчера, 4 августа, лайнер авиакомпании Air France доставил в Москву тела трех убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время тела погибших журналистов будут доставлены в морг и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета РФ.

Фото: ТАСС

По словам супруги Джемаля Ирины Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу.

"Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время", - рассказала Гордиенко.

В связи с этим, по ее словам, пока невозможно сказать, когда состоится прощание с погибшими журналистами и похороны.

Напомним, что 31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Ранее "Страна" сообщала, что трех российских журналистов в Африке убили мусульманские боевики.