Россия использует незаконно построенный Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить у судовладельцев желание заходить в порты Бердянска и Мариуполя.

Об этом 4 августа в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине. "Но я уверен, что, совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против РФ, им не удастся сделать это до конца", - заявил министр.

Омелян отметил, что в связи с этим Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы, но ситуация в регионе стабильная и порты работают.

"Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов", - подчеркнул министр, отметив, что на сегодняшний день прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией.

По информации министра, из-за действий РФ наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

"Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", - отметил глава Мининфраструктуры.

Ранее "Страна" рассказывала, что после Крымского моста в России решили строить мост на остров Сахалин.

Еще мы писали, что в Закарпатье может повториться крымский сценарий, если власти не займутся регионом.