Приложение Google Maps запустило новую функцию, в которой при распространении геолокации отправляется также информация о заряде аккумулятора смартфона.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что такие данные об уровне заряда могут оказаться важными в экстренных ситуациях.

Тот, кто получает от вас ссылку с местоположением пользователя и уровнем заряда смартфона, будет знать, по какой причине вы, вероятно, перестали выходить на связь.

Ранее "Страна" информировала, что Google Maps на 1 апреля запустили интерактивную игру-головоломку.

Еще мы писали, что Европейский союз оштрафовал корпорацию Google на астрономическую сумму по "делу Android". Google подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств.