Суд, относительно деятельности так называемого "представительства ДНР" в Марселе, может вынести свой приговор 6 сентября. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает издание "Сегодня".

"Наконец в суде состоялись слушания и на 6 сентября назначено вынесение приговора. Никто не может вмешиваться в работу судебной ветви власти. Могу только сказать, что я надеюсь, что этим решением будет поддержана позиция прокурора", - сказал Шамшур.

По его словам, организаторы "представительства" злоупотребляли особенностями французского законодательства, когда создавали ассоциацию с таким названием.

"Да, они воспользовались лазейкой в законе, создав ассоциацию, которую назвали "представительством ДНР". Как только мы узнали о планах ее создания, начали работать с французскими МИД и МВД. После этого вышло заявление МИД, где были расставлены точки над "I", дело передали в прокуратору, которая заняла жесткую позицию с требованием прекратить деятельность этого "представительства", - рассказал Олег Шамшур.

Как сообщалось, в Хельсинки открылось представительство "ДНР".