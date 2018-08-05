Россия объявила, что с 5 августа вводит в действие новые, повышенные ставки импортных пошлин на американские товары. Такое решение было принято в ответ на действия США по повышению импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом передает Gazeta со ссылкой на Прайм.

В частности, будут повышены таможенные тарифы на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, строительно-дорожной техники и оптоволокна. Объем пошлин на данном этапе составит $87,6 млн в год.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп предложил ЕС и США отказаться от всех пошлин.

Также мы рассказывали, что Китай пригрозил США ответными пошлинами, которые могут составить 60 миллиардов долларов.