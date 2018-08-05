Глава Киевского патриархата Филарет считает, что Московский патриархат в Украине не имеет никакой собственности, а война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата. Об этом Филарет рассказал в эфире телеканала "Первый".

"Во-первых, наша цель - это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну. И эта война способствует росту Киевского патриархата. Каким образом? Люди видят, кто защищает украинское государство, украинскую землю: Киевский патриархат или Московский. Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора. Потому что называет эту войну гражданской, а не агрессивной войной", - утверждает Филарет.

Как сообщалось, в Киевском патриархате ждут рассмотрение Томоса в начале сентября.