Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к нации после взрыва на военном параде в Каракасе, заявив, что за организацией покушения на него стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", - заявил он, добавил, что улики, собранные на данный момент, указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Мадуро заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей. При взрыве были ранены семеро военных.

Между тем ответственность за покушение на президента Филиппин взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты".

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4", - говорится в сообщении. Однако беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. "Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени".

Расследование дела о попытке покушения на президента Венесуэлы уже началось, его будут вести три прокурора, объявил генпрокурор республики Тарек Сааб. Ранее сам Мадуро заявил, что задержаны несколько человек, которых он назвал организаторами покушения.

"Фланелевые солдаты" позиционируют себя как национально-освободительное движение. В январе 2018 года газета El Nacional называла их последователями Оскара Переса - офицера полиции, в 2017 году угнавшего вертолет и атаковавшего здания МВД и Верховного суда Венесуэлы.

В январе 2018 года Перес был убит в результате совместной операции полиции и национальной гвардии. Перед смертью он выложил в интернет видео, в котором утверждал, что пытался сдаться, однако штурм не прекратился. В результате он и многие его сторонники были застрелены.

Ранее "Страна" сообщала, что на президентских выборах в Венесуэле уверенно победил Николас Мадуро

Также мы сообщали, что Трамп пригрозил Венесуэле санкциями, если Мадуро соберет учредительное собрание.