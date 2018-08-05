Во вторник, 7 августа, киевское "Динамо" начнет свои выступления в новом сезоне Лиги чемпионов. Соперником киевлян в третьем отборочном раунде станет пражская "Славия". Игра пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена", начало - в 20:30 по киевскому времени.

Комитет арбитров УЕФА назначил арбитров на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Славией" и "Динамо", передает официальный сайт клуба.

На поле команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусоном. На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015 года. Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери - поединок за Суперкубок Англии-2016 между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" (0:3).

С украинскими командами пересекался раньше только на уровне сборных - в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением Поусона уже национальная сборная Украина в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).

Ассистенты арбитра - Ли Бейтс, Ян Хассин. Четвертый арбитр - Кристофер Кавана. Судейский наблюдатель - Ичко Лозев (Болгария). Делегат УЕФА - Бакар Жордания (Грузия).

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" подало заявку в Лигу чемпионов без голкипера Рудько и форварда Буэно.