На политической карте Украины засветилась еще одна партия - "Демократический топор".

Ее организаторы уже провели учредительное собрание, которое предварительно проанонсировали в Facebook.

"В субботу 4 августа по адресу Мельникова, 28 (Гранд-паб "Вдоску") состоится важнейшее событие в жизни каждой политической партии: первое учредительное собрание.

Каждый человек доброй воли, который хочет войти в историю украинского партстроительства, должен все бросить, взять паспорт и идентификационный код, заполнить гугл-форму и прийти на собрание. Второго такого шанса не будет, первое собрание бывают только один раз. По завершении официальной части в программе мероприятия как всегда: концерт и пьянка", - написали организаторы.

Фото: facebook.com/victoria.strakhova



Впервые о "топористах" общественность узнала в конце мая 2018 года, когда состоялись выборы в общественный совет НАБУ. И туда прошло несколько представителей движения с экзотическим названием - "Демократический топор Орды".

Как потом выяснилось, к ней имеет отношения ряд провластных блогеров (в частности, Александр Нойниц и Антон Швец), а сама организация была учреждена буквально накануне голосования.

Как тогда предполагали наблюдатели, это провластный проект, созданный с целью потроллить НКО, живущие на западные гранты.

В том же духе ряд наблюдателей комментирует и создание одноименной партии.

"О, так сегодня сборы Демсокири - Гитлерюгенд по-порошенковски. Советую политическим журналистам использовать этот тест-прием: спрашивать как относятся представители демСокиры к Петру Первому Мальдивскому. Название ДемОрда мне нравилось больше - хоть коннтотация с новыми мордами, пардон - лицами", - написала финансист и журналист Виктория Страхова.

Она также привела свои доводы в пользу того, что это очередной проект власти.

"По итогам сегодня поста о Демсокире как гитлерюгенд по-порошенковски

Ребята привели 3 тезиса, где они "критикуют" порошенко - и "спалились" в том, что на митинги ходят не особо разбираясь в теме.

Итак, озвученное представителями Демсокиры:

1) критика Савченко - губернатора. На вопрос - так когда будет акция на Банковой - сказали "Никогда. Мы ж не ГО, чтобы просто ходить на демонстрации. Что есть странно - ибо акции под НКРЕКП представители Демсокиы проводили (о том как спалились на теме НКРЕКП - отдельно ниже)

2) критика за промедление с подачей ПЗУ по ННвК - и что благодаря их критике - президент подал. Надо просить у Гаранта так ли это, только вот подал он ПЗУ идеи гражданских активистов, и без расчета компенсаторов, перебросив этот вопрос (камень преткновения с МВФ) - на КМУ. Так что если и примут - то Демскорира должна будет Гройсмана благодарить.

На том несогласие иссякло - хотя я бы подсказала - благо сюжетов Бигуса в открытом доступе хоть отбавляй.

Но самое смешно- Alex Noinets написал, что никогда не будет акций на Банковой, пропустив что Деморда делала акцию под НКРЕКП. И тут красиво "спалились" - ибо пишут об отсрочке принятия Кодекса ГТС с 01/08 на 01/10 -хотя нормы в Кодекс ГТС были приняты еще 27/12/17, они вступали в силу с 01/08. И почему то Деморда/Демсокира дела не было до этих норм полгода - ни тебе митингов ни громких заявлений. Эх не дорабытывает Anton Shvets не дорабатывает.

В общем, изменю свое мнение (и опровергну источники) - только после каких либо акций Деморды в отношении политики Президента - например, об отставке Савченко", - написала Страхова.

Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после Крестного хода не появляется на рабочем месте.

Также мы рассказывали, что Порошенко встретится с главами зарубежных диппредставительств Украины.