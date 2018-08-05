Двое жителей Донецкой области, пытались пробраться в Чернобыльскую зону вне контрольных постов. В пятницу, 3 августа их обнаружили пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда и сотрудники Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники получили от местного жителя информацию о появлении в пограничье неизвестных лиц.

"Вскоре правоохранители обнаружили двух мужчин, которые намеревались пересечь заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и зоны безусловного отселения. На запретную территорию молодые люди 1990 и 1993 года рождения пытались попасть с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции на правонарушителей составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Как сообщала "Страна", патруль поймал мужчину, который собрал ведро черники в Чернобыльской зоне. Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе села Ясен.

Отметим, что пограничники поймали россиянина и двух украинцев в зоне отчуждения ЧАЭС.